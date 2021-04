La cuenta oficial de Gallos Blancos Femenil escribió la razón por la cual la Federación Mexicana de Futbol no autorizó el duelo correspondiente a la jornada 13 Querétaro vs León; y se debe a que el césped no asentó al 100 % sobre la base.

Esto hubiera provocado una cancha floja, sin buen agarre de los zapatos y hasta una lesión pudo provocarse; por tal motivo la Liga dijo no a la nueva casa de Gallos Femenil.

En la misma red social el CM de Querétaro, lanzó la pregunta si le gustaría a los aficionados que se estrenará en este mismo torneo o de plano en el siguiente certamen.

Ya que al equipo le queda un compromiso jugando en casa en el presente torneo Guardianes 2021.

Las respuestas estuvieron divididas.