Gallos Blancos logran un punto pero no ganan de visitante

En la hermosa ciudad de Aguascalientes, en la cancha del Estadio Victoria, esta noche los Gallos Blancos visitaron a los ‘rayos’ del Necaxa con la firme idea de traer, ahora sí, los tres puntos como visitante, sin embargo, no fue así.

En un primer tiempo donde lo más vistoso de ambos equipos fue la tarjeta amarilla de Antonio Valencia después de una jugada peligrosa en los primeros 15 minutos del partido y un segundo tiempo donde las llegadas al arco por parte del Necaxa se hicieron presentes más que las del visitante, pero en todas, el guardameta ‘plumífero’, Gil Alcalá hizo notar su titularidad no dejando entrar ni una sola.

Para el segundo tiempo la intensidad del partido subió en ambos equipos y al minuto 51’ el defensa lateral Omar Mendoza comete una falta que da lugar a una revisión del VAR y posteriormente a marcar un penalti por el arbitraje, mismo que cobró y falló el delantero ‘rayado’ Rodrigo Aguirre perdiendo la oportunidad de ganar y salvando a Gallos de perder nuevamente de visitante.

El partido terminó, entonces con un empate, cero a cero, lo que le da un punto a Gallos y lo deja hasta el momento en el décimo lugar con 18 puntos.

Respecto a esto el dirigente ‘plumífero’, Héctor Altamirano dijo:

“Pero al final contento por el punto, a veces las cosas son así, ojalá podamos crecer y dar una versión diferente de visita para poder alcanzar los resultados.

Tenemos que intentar sellar nuestro pase de local, estamos conscientes que hoy no fue un buen partido, no logramos generar y eso me preocupa un poco. Nosotros estamos ahí y como ya lo dije intentaremos sellar el pase a repechaje”.