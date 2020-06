Gana Javier Alarcón demanda y revela cómo fue su salida de Televisa Deportes

CDMX.- Mediante su canal de YouTube, el comentarista de Imagen Televisión, Javier Alarcón habló sobre su salida de Televisa Deportes, explicando que no hacía la aclaración, debido a una demanda contra TVNotas y ante la victoria legal, ahora habló sobre el tema, señalando que aún tiene una demanda pendiente.

En el video, Javier Alarcón recordó que hace casi cinco años se dio su salida de Televisa Deportes, cuando TVNotas publicó que se había ido por haber robado 30 millones de pesos y por haber acosado a varias personas, algo que el comentarista desmintió.

En su explicación, Javier Alarcón señaló que en octubre de 2015 llegó un nuevo vicepresidente de Deportes, por lo que pidió una reunión con Emilio Azcárraga y José Bastón, por lo que pidió su salida de la empresa.

Les expliqué con mucho pesar y mucha nostalgia que quería salir de la empresa para intentar nuevos proyectos. Con toda honestidad profesional, les dije que no coincidía con los objetivos del nuevo vicepresidente, quien me dijo que ya no decidiría las cosas a las que yo estaba acostumbrado durante 15 años”, declaró Alarcón.