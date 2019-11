Garantiza gobernador que el Estadio León ‘será de los leoneses’

Pachuca.- La expropiación es una de las vías que tiene el gobierno estatal para que el Estadio León regrese a la propiedad pública, confirmó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

Entrevistado al final de la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del futbol, en Pachuca, Rodríguez aclaró que los procesos en torno al estadio no han concluido.

Estamos trabajando con el Municipio, yo he dicho que la afición no está sola, el equipo no está solo y estamos viendo la solución, que puede ser una expropiación”.