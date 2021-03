CDMX.- Ángel García Toraño estrenó su programa ‘Dos Tiempos con Toraño’ en Conecta MX, donde tuvo como invitado a Miguel Herrera y el conductor habló sobre su situación en ESPN, expresando que le extrañó lo que hicieron y le preguntó al técnico si no lo puede llevar a Televisa.

En la última parte del programa, Miguel Herrera ganó el bolado y cuestionó a García Toraño sobre su situación en ESPN.

¿Qué estás proponiendo a la gente de ESPN para renovar tu contrato?”, preguntó Miguel Herrera. “Mi trabajo, los quince años que estuve ahí, trabajando dedicado; nunca tuve problemas, fui buen compañero, fui todo un profesional. Me extraña lo que me hicieron, no me ha gustado el trato que me dieron”, declaró García Toraño.