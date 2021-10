Las Gardenias de Tepito: El equipo de mujeres trans que conquista un barrio machista

El barrio de Tepito, en la CDMX, es tradicionalmente asociado a la delincuencia y el machismo, pero un equipo de futbnol comienza a romper las barreras culturales y a conquistar a los vecinos.

Se trata de Las Gardenias de Tepito, un equipo de futbol formado por mujeres trans y quienes cada semana reúnen a cientos de aficionados, conquistados por la garra de unas futbolistas empeñadas en cumplir sus metas dentro y fuera del campo.

Según reporta la agencia EFE, las Gardenias irrumpen en las celebraciones de San Francisco de Asís, patrón del barrio de Tepito.

Cada año se realiza un torneo de futbol y las Gardenias se han ganado un lugar con buen futbol. Melany, una de las jugadoras, destaca el valor de la escuadra.

El estadio vecinal lleva por nombre “Maracaná” y por sirve como escenario de la reivindicación social. Melany, por ejemplo, no teme ir a los partidos con su hijo, de nueve años, mientras que Jessica, otra jugadora, toma el deporte como una vía para visibilizarse.

El futbol les sirve como escape, como una muralla ante el machismo que muchas veces llega desde el seno familiar.

“Una anécdota es que cuando entré por primera vez con todas las chicas al campo mi papá entró y a pura patada me sacó porque pues había machismo. Pero me valió y me regresé a jugar”, narra Melany.