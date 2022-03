¿Qué ha estado esperando?: Gennady Golovkin reclama a Saúl “Canelo” Álvarez

Gennady Golovkin le recrimina a Saúl “Canelo” Álvarez por retrasar tanto la tercera pelea entre ellos.

Aunque nada está confirmado aún, se espera que en septiembre Canelo y Golovkin se enfrenten por tercera ocasión.

En entrevista con Ariel Helwani, GGG respondió a las declaraciones del mejor libra por libra del mundo.

Y es que después de haber protagonizado el primer cara a cara contra Dmitry Bivol, personaje al que tratará de despojar del título mundial en las 175 libras, Canelo Álvarez habló acerca de su intención por enfrentar a Golovkin en septiembre.

“Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije ¿por qué no? Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde pero todos quieren esa pelea, así que ¿por qué no?. Él habló mucha mierda muchas cosas”