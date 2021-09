‘Si quieres ser campeona, podemos ir a un motel’: Geovanella exhibe a su entrenador acosándola (VIDEO)

Geovanella Fararoni pasó de los sueños de gloria al infierno del acoso. La pesista poblana, hoy de 24 años, ha denunciado las supuestas insinuaciones sexuales, hostigamiento y agresiones por parte del entrenador cubano Emiliano Elizardo Borrell Patridge, contratado por la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

En Instagram y a través de un amplio reportaje publicado por la revista Proceso, Geovanella Fararoni narra cómo Emiliano Borrell le sugirió tener relaciones sexuales “si es que quería ser campeona” y cómo la ignoraron los departamentos administrativo, médico y psicológico del Instituto Poblano del Deporte.

De la denuncia interna, ignorada por los directivos, Giovanella pasó a la publicación de un live en Instagram, en el que insertó conversaciones de Emiliano Borrell. En los audios se escucha al cubano proponerle “ir a tomar unas cervezas e ir a un motel”.

Ya en una entrevista con Proceso, Geovanella narra otros episodios de acoso. “A mí me gusta que entrenes en licras porque te ves, uuum, taaan rica”, le decía con tono lujurioso mientras se lamía los labios.

Además, la pesista denuncia que el cubano les tomó fotos a ella y a sus compañeras. “Es que estas fotos se las voy a mandar a mis amistades cubanas”, les dijo.

“Entre las fotos, el pelo y ‘te ves rica en licras’, ya me tenía harta y me fui a cortar el pelo hasta las orejas. Al otro día me dijo: ‘Ya no me gustas así, chica. Ya perdiste tu sensualidad, ya no me gustas como mujer’. Delante de todos, una vez dijo: ‘Me gusta más Marisol porque está delgadita. A Geovanella, por ser acuerpada, a cualquier hombre le puede gustar. A mí me gusta más ella, flaquita’”.