“Me debo una charla con Siboldi para sanar heridas”, acepta Gerardo Alcoba

Buenos Aires, Argentina.- Gerardo Alcoba se retiró el martes de la práctica profesional del futbol vistiendo la camiseta de Montevideo Wanderers de su país. Maduro y reflexivo, el uruguayo fue entrevistado por Súper Deportivo y reconoció que lo único que le quedó pendiente es tener una charla con Robert Siboldi después del incidente que derivó en la salida del entrenador de Santos Laguna.

Muy positivo. Siempre me costó bastante todo, me tocó lucharla desde abajo, pero casi siempre pude jugar. Comencé de menor a mayor y se terminaron viendo los frutos al final. Por suerte tuve la chance de ser campeón en México con 31 años (en Santos Laguna) y en Argentina con 35 (en Tigre).

Los mejores. La verdad es que teníamos un equipazo. Una defensa imbatible y un ataque tremendo. Veníamos arrasando en el torneo y éramos los superlíderes, pero perdimos cuatro partidos seguidos y no llegamos de la mejor forma a la Liguilla. Sin embargo, eliminamos a Tigres tras perder 2 a 0 en la ida, al América con un amplio resultado global y vencimos a Toluca, que había sido primero en la clasificación, en la final.

Mirá, nunca hablé de ese tema. Los protagonistas sabemos bien qué sucedió. Yo creo que me debo una charla con Robert para sanar la herida. Todos nos podemos equivocar. Yo siento que él se equivocó y él debe sentir que yo fui el que se equivocó. No le guardo rencor y me gustaría que podamos hablar para limar asperezas. Es lo único que me quedó pendiente de mi carrera. Yo sigo teniendo un buen concepto de él como persona y creo que las cosas pueden solucionarse con un café.