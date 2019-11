Martino habló con Layún y le explicó por qué no lo llamó al 'Tri'

Panamá.- En conferencia de prensa, el técnico Gerardo Martino, no solo habló de la no convocatoria de Chicharito Hernández, también habló sobre porqué no convocó a Miguel Layún.

Martino señaló que habló con Miguel Layún el miércoles de la semana pasada y el jugador de Monterrey le preguntó sobre los motivos de su no convocatoria al ‘Tri’.

Le expliqué claramente que su no convocatoria se debía a que, entiendo que hay laterales en mejor forma que él. Punto final”, declaró.

Martino añadió que Layún también quería aclarar ciertos temas con el técnico y le señaló que su no llamado fue por temas futbolísticos y nada más.

"Hablé con Miguel (Layún) y hay laterales en mejor forma que la de él", sentencia Gerardo Martino en conferencia de prensa.



La última convocatoria de Miguel Layún a Selección Mexicana fue en septiembre, cuando fue llamado para los partidos ante Estados Unidos y Argentina. Fue uno de los jugadores que acudieron al brunch en Nueva York y explicó lo sucedido.