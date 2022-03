“Tata” Martino ignora el reclamo del “Piojo” Herrera y habla sobre su salud

El técnico Gerardo Martino fue cuestionado este martes sobre el reclamo que hizo Miguel Herrera acerca de su continuidad en la Selección Mexicana por temas de salud y también habló de si podrá seguir trabajando con normalidad.

Apenas ayer, el “Piojo” encendió el entorno del Tricolor con una fuerte declaración en la que pedía que el “Tata” diera un paso al costado del equipo si seguía con sus problemas de salud. Así que en la conferencia de prensa se le preguntó al respecto.

Sin embargo, el seleccionador de México decidió no dar ninguna opinión sobre el comentario del estratega de Tigres, durante la conferencia previa al encuentro del equipo ante El Salvador que definirá su boleto al Mundial de Qatar 2022.

De la misma manera, la prensa le preguntó a Gerardo Martino sobre cómo sigue de su afectación en el ojo, que le impidió ir con la Selección Mexicana a su visita a Honduras.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero. El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilidad de subirme a un avión por el tema de la presión. Por eso no pude ir a Honduras y mañana, si Dios quiere, volveré a estar al frente del equipo. No subo a un avión desde los primeros días de enero de este año”, declaró.