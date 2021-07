‘No está, porque elegí otras opciones’; dice Martino sobre ausencia 'Chicharito' en el 'Tri'

Dallas, Texas.- En conferencia de prensa, el técnico Gerardo Martino fue cuestionado sobre la ausencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández en Selección Mexicana y aseguró que el jugador no está, porque prefirió a otros jugadores.

Asegurando que su respuesta podría satisfacer o no a varios, explicando porqué Javier ‘Chicharito’ Hernández no está en Selección Mexicana.

Javier Hernández no está, porque utilicé o elegí otras opciones como número nueve, esa es la respuesta; después puedes decir: ‘A mí no me satisface’, pero la respuesta siempre estuvo, nunca hubo una respuesta diferente”, declaró Martino.