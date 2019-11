Germán Cano, con más goles que Messi en 2019; recuerda a León

Buenos Aires, Argentina.- El ex delantero del León, Germán Cano atraviesa por un gran momento, teniendo más goles que el jugador de Barcelona, Lionel Messi.

Recientemente campeón de la Copa Águila con el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, es el futbolista argentino que más goles consiguió en 2019, incluso por encima del mismísimo Lionel Messi, al cual aventaja por dos (41 a 39).

A nivel mundial, Cano está empatado con el polaco Robert Lewandowski, quien también ha marcado 41 goles en este 2019.

En una entrevista con Súper Deportivo, reconoce que es "algo inesperado" tener mejores números que el crack del Barcelona, recuerda con cariño su paso por León, dice que lo "sorprendió" la salida de Mauro Boselli y confiesa tener ganas de "una revancha" en el fútbol mexicano.

¿Qué sentís tras haber ganado tu primer título con el DIM, un club que querés tanto?

La verdad es que es algo increíble porque había disputado dos (finales) y las había perdido. Soy el goleador histórico de una institución de más de 100 años, era algo que me faltaba. Este campeonato representa mucho para mí y también para el club.

¿Cómo es estar por encima de Messi en cuanto a las estadísticas?

Es algo que no me esperaba, pero las estadísticas son reales y por algo están. Sí te digo que es algo inesperado y soy un agradecido a Colombia, que me abrió las puertas para poder potenciarme. Es algo medio loco estar por encima de los mejores goleadores a nivel mundial y coronarlo con una vuelta olímpica.

¿Y qué te dicen tus compañeros de estos números?

Algunos se sorprenden, hay gente que quizás le quita importancia por haberlo conseguido en Colombia. Yo lo tomo de la mejor manera. Marcar goles en el fútbol es lo más difícil en cualquier continente. Y eso es lo que más destaco. A veces miro mis propias estadísticas y hasta me río, otras veces no lo puedo creer.

Se te acaba el contrato a fin de año. ¿Te han dicho de renovar ya?

Todavía no me ofrecieron nada. La primera opción es del DIM más allá que tengo ofertas de la MLS, Brasil y Emiratos Árabes. Primero quiero escuchar al club y, junto a mi familia, vamos a tomar la mejor decisión de cara al año próximo.

Yendo a tu paso por León, ¿te sorprendió la salida de Boselli?

La verdad que sí, sobre todo por todo lo que representaba para el club. Dejar ir a un jugador tan querido, que siempre metía goles. De hecho, a mí se me hacía difícil jugar porque estaba él y hasta tuve que jugar como segunda punta, que no es mi posición natural. Obvio que hubiera querido jugar más, pero es entendible porque lo tenía a él por delante.

¿Por qué nunca te afianzaste en México, incluso teniendo buenas rachas?

Las lesiones no me ayudaron. Y por eso te digo que me gustaría tener una revancha en el fútbol mexicano. Con mi presente, creo que puedo revertir esa imagen. Me gusta la liga, es dinámica, más competitiva que la de Colombia. Y siento que la gente de León me quiere, de hecho he recibido muchas felicitaciones por el título a través de las redes.

Cano en León

13 Goles en Liga y Copa, 43 Juegos en Liga, 5 Juegos en Copa, 32 juegos como titular, 3 Torneos. 2,696 Minutos totales