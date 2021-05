No le importa la final; Si Tigres no juega, no las veo; dice Gignac

Monterrey, Nuevo León.- En plática con Nahuel Guzmán, el francés André-Pierre Gignac aseguró que si Tigres no está en la final, no las ve.

Haciendo un enlace en vivo con Nahuel Guzmán, el portero le preguntó si estaba viendo la final del Guard1anes 2021 entre Santos y Cruz Azul, cuando Gignac dio su respuesta.

No, no la estoy viendo. SI no jugamos la final, yo no las veo”, declaró Gignac.