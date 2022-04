‘Me encanta la liguilla’, dice Gignac y critica eliminación del gol de visitante

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista con Carlos Hermosillo, André-Pierre Gignac aseguró que le encanta la liguilla de Liga Mx, aunque criticó que hayan eliminado el gol de visitante de la fiesta grande.

En la plática, Gignac señaló que el futbol mexicano está dentro del top 3 del continente americano, junto con Brasil y Argentina, señalando que hay nivel en Liga Mx.

Me encanta la liguilla, me encanta tener algo que jugar al final de cada temporada corta”, declaró Gignac.

El futbolista de Tigres señaló que le gusta la liguilla, ya que en Europa los líderes “no juegan por nada” cuando tienen asegurado el título.

Me encanta la liguilla, que haya un campeón en diciembre y en mayo. Me encanta porque siempre tienes algo por que jugar y los partidos de liguilla se ponen buenos”, añadió Gignac.

El delantero francés aseguró que en la fiesta grande de Liga Mx los ocho equipos clasificados llegan concentrados, porque saben que en seis partidos pueden ser campeones, aunque no hayan hecho una gran temporada.

Ahora que no hay el gol de visitante y que pasa el mejor en la tabla, eso está más o menos. Cuando no es bueno para nosotros, es más o menos; si pasamos por la tabla, te diré que es increíble. Me encanta el torneo mexicano”, dijo Gignac.