¡Aquí estamos! Gilles Spitalier prepara el regreso de Guanajuato al WRC en 2023

Guanajuato quiere regresar al WRC y eso es lo que grita el Rally de las Naciones 2022, una versión modernizada de 2009, un poco menos rígida que la cara mostrada en el Campeonato Mundial pero la muestra de que el estado está trabajando para ser tomado en cuenta otra vez.

Esto aseguró Gilles Spitalier, director del Rally de las Naciones, quien aseguró que si bien la organización mexicana se ha mantenido en comunicación con los promotores del WRC, la realización de esta competencia es una prueba viva del interés mostrado.

“Nuestro interés es regresar al WRC en 2023, me parece que es muy importante seguir mandando la señal a la comunidad internacional de que aquí estamos, seguimos haciendo Rally aunque no sea de WRC (...) Modernizamos el concepto de 2009 y es decirle a la comunidad: ‘aquí estamos, cuando nos den chance estamos listos para volver’”.

Para Spitalier, esta versión del Rally de las Naciones será llamativa para los fanáticos de la velocidad, un total de 230 kilómetros en los tramos que regularmente se utilizan en el WRC y donde cualquier piloto, sea experimentado o novato aún, tiene oportunidades de ganar.

El Rally de las Naciones tendrá un sistema de hándicap que igualará las condiciones para todos los pilotos, pero también un conjunto de reglas que impedirá que quienes van primeros se ‘duerman en sus laureles’.

“Esto está diseñado para reagrupar a los pilotos y para que esté el incentivo de pisarle a cada rato (...) no queremos que un muy buen piloto haga tiempos extraordinarios y luego maneje el Rally , no. El piloto ganador se lleva ciertos puntos y la diferencia entre el primero y segundo lugar es muy pequeña, así que si te atarugas o se te poncha una llanta, de inmediato te alcanzan”.

Fuera de la competencia, pero como parte de las actividades del Rally de las Naciones, León también será sede de un Road Show, una fiesta en la que la afición podrá disfrutar de un pequeño recorrido sin el cuidado que necesita una etapa oficial.

De acuerdo con Spitalier, este evento especial tendrá lugar en la ciudad la noche del miércoles, y aunque no confirmaron el lugar todavía, sí permitirá que los amantes de la velocidad se acerquen un poco más a los autos.

“Vamos a hacer un Road Show el miércoles en la noche en las calles de León en un lugar donde no se requiera tanto infraestructura, no amarrados a un tramo del Rally. Eso será más divertido para el público, mostrando lo que hacen los pilotos, será como una callejera pero no como parte del Rally”.