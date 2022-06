Giovani Dos Santos lo buscan en Ecuador con todo y que le guste la “farra”

Giovani Dos Santos podría tener un destino inesperado luego de que un equipo de Ecuador está en busca de sus servicios, con todo y que el futbolista mexicano tenga más de un año sin jugar en un equipo y que reconozcan que le gusta “la farra”.

El interesado es el Emelec bajo la candidatura de José Auad, quien busca la presidencia de este importante club ecuatoriano. Así que de ganar estaría tratando de conseguir al talentoso atacante, según lo declaró en entrevista para ESPN.

“Yo quiero traer a Giovani dos Santos… Lo he seguido. Sé que lleva seis meses sin jugar, pero me gusta su tipo de jugador… le gusta la farra, pero no sé cómo ande ahora”.

“Gio” tiene un año desde que el América le rescindió su contrato y no ha encontrado otro equipo. Hasta el momento se ha conformado con entrenar de vez en cuando con la Sub-20 del cuadro azulcrema.

Sin embargo, esto no parece ser impedimento para José Auad. Un personaje que hace unos días también señaló que estaría interesado en llevar a Hugo Sánchez como el técnico del Emelec en caso de conseguir la presidencia.

Aunque el dirigente todavía no ha señalado si tiene negociaciones avanzadas con el “Pentapichichi” o con el mayor de los Dos Santos.

“En la Selección Nacional jugaba con el número 17. Vi algunos buenos goles que hizo…pienso en un 10 de jerarquía como Dos Santos. No solo quiero tenerlo a él; haremos un gran plantel. Quiero darle al Emelec jerarquía internacional”.