Golovkin hace que 'Canelo' Álvarez se moleste con Oscar de la Hoya

CDMX.- 'Canelo' Álvarez se prepara para su siguiente pelea contra Sergey Kovalev, pero no oculta su molestia con Oscar de la Hoya, quien ha insistido con un tercer combate entre el mexicano y Gennady Golovkin.

Previo a la presentación ante el ruso Sergey Kovalev, Canelo Álvarez criticó lo hecho por De La Hoya.

No sé qué trae en la mente, a veces dice cosas que no debe de decir o habla por lo que no debe de hablar. Tenemos primero un combate muy peligroso. No tiene sentido lo que dice”, declaró Canelo.