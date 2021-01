Govea desea ser llamado constantemente al ‘Tri’ del ‘Tata’ Martino

Waregem, Bélgica. – El mexicano Omar Govea, actual elemento del Zulte Waregem de la Jupiler Pro League de Bélgica no quita el dedo del renglón y en este 2021 buscará que con base en su funcionamiento pueda ganarse un puesto en la Selección Nacional.

En entrevista para Super Deportivo, el nacido en San Luis Potosí declaró:

“Las metas las sigo teniendo muy claras, el seguir avanzando, quiero dar el salto a otra mejor liga, ser constante en selección, me he planteado algunas para este año como la de mejorar mis números aquí en Bélgica y obviamente eso me servirá como trampolín para dar el salto a una liga más grande”

Y es que para llegar a selección Govea sabe que un crecimiento tendrá que llegar: “Si no se da poder dar el salto a otra liga si quiero llegar a otro equipo más competitivo que nos permita llegar a competencias internacionales, hasta hoy los equipos donde he estado han peleado por llegar a la Europa League, sólo una vez lo he conseguido en lo que fue mi segundo año en Bélgica y quiero mejorar ese punto”.

No piensa bajar los brazos y por lo pronto sueña con su segunda Europa League: “Honestamente y hablando de lo colectivo ha habido altibajos y en este semestre siento que me he convertido en un jugador más completo, he madurado muchísimo a la hora de atacar o defender y seguiremos con el objetivo de buscar llegar a Europa League”.

En cuanto a la comunicación con Gerardo ‘Tata’ Martino, estratega del Tricolor, dijo: “Tuve tiempo para mostrarme ahí en la oportunidad que me dieron, tuve poca comunicación con el ‘Tata’, pero tengo claro que mis actuaciones aquí con mi club cada partido son una oportunidad para mi y se que la liga belga es la que me ayuda a ganarme una oportunidad a sabiendas de que viene un calendario muy completo con la selección en el cual espero estar”, concluyó.

Govea suma su tercer equipo en la liga belga, luego de jugar con el Royal Excel Mouscron y el Royal Antwerp, por lo que actualmente con el Zulte ocupa el medio de la tabla en el lugar 11 tras 20 encuentros disputados, por lo que este fin de semana volverá a las andadas cuando se enfrente al Waasland-Beveren.

Números en la temporada

15 partidos disputados

1219 minutos disputados

2 goles