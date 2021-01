‘Gracias por todo México, gracias por tanto’; se despide Osvaldo Martínez

CDMX.- Después de 12 años en el futbol mexicano, Osvaldo Martínez no jugará en Liga Mx y mediante sus redes sociales, agradeció al País por lo que vivió y señalando que no es un adiós, sino un hasta luego.

En su cuenta de Instagram, el paraguayo Osvaldo Martínez aseguró que se despide de México, donde jugó desde 2009, asegurando que se sintió en casa.

Fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regaló el futbol y la vida. Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del País y no me podía ir sin antes de agradecerles”, escribió Martínez.