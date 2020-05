¿Gryffindor o Slytherin? Amaury revela que estuvo en filme de Harry Potter; Peláez ‘está loco’, dice

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista con el ‘Doctor’ Luis García y Christian Martinoli, el presidente de Chivas, Amaury Vergara reveló que estuvo en la filmación de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, llegando a grabar varias escenas. También aseguró que Ricardo Peláez ‘está loco’.

Cuestionado por el ‘Doctor’ sobre si estuvo en la producción del tercer filme de Harry Potter, que dirigió Alfonso Cuarón y Amaury Vergara contó que es algo que no cree que haya pasado.

Amaury señaló que, todo comenzó porque su padre Jorge Vergara (QEPD), trabajó con Alfonso Cuarón en ‘Y tú mamá también’, siendo el productor del largometraje y de ahí, comenzó la amistad entre ambos.

Para la producción de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Cuarón invitó a Amaury Vergara.

Estuve un par de meses en Inglaterra, de “achichincle”, porque no me podían dar trabajo. Tenía 15 años cuando pasó eso”, declaró.

Amaury Vergara aseguró que los sets y la experiencia de estar en filmación, fue algo increíble y llegó a conocer a los actores principales, incluso estando en una escena, que no llegó al corte final.

Por ahí, en una escena, que no salió finalmente en la película, yo fui un extra, me vistieron como estudiante de la escuela de Hogwarts, pero no salgo”, declaró.