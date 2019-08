¡Guanajuato es de Oro! Laura Galván gana los 5,000 metros en los Juegos Panamericanos

Perú.- “La Gacela de la Sauceda”, Laura Esther Galván Rodríguez, se ha vestido de oro al darle a México el triunfo en la prueba de los 5,000 metros de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Con menos de media hora de receso, luego de correr los 1,500 metros, la atleta de la Capital de Guanajuato realizó una brillante carrera, con impresionante cierre para rebasar en la última vuelta en la pista del estadio olímpico de Lima, a la canadiense Jessica O´Conell y a la estadounidense Kiberley Conley.

Su triunfo fue con tiempo de 15:35.47 minutos, para lograr la medalla de oro, por 15:30.08 de O´Conell y 15:38.95 de Conley.

Acelera al final

En el desarrollo de la justa, durante las primeras 2 vueltas de las 12 y media a la pista, se mantuvo a la zaga del grupo. A la mitad empezó a atacar, junto a la otra mexicana, Biyaki Gesabwa, para dejar el acelerón en la última vuelta, donde brindó memorable ataque para enfilar solitaria a la meta.

“Fue en el último 1,000 cuando se empezaron abrir (sic). Me dije, 'Me tengo que ir con ellas, si no, no se va a poder'”, declaró la guanajuatense al final de la carrera, a la cadena ESPN.

Fue el jaloncito donde me tuve que ir, no fue cómodo, porque acababa de correr los mil 500, pero quería la medalla".

La de Laura fue la décima medalla para la delegación guanajuatense en Lima, al sumarse a la plata que este viernes ganó la karateka leonesa Cinthía de la Rue.