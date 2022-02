Guanajuato y Jalisco se ‘pelean´ por Donovan Carrillo

Con la gran actuación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, los gobernadores de Guanajuato y Jalisco ofrecen apoyarlo para que represente a sus respectivos estados.

Así ha surgido una disputa por el talento de Donovan, quien es originario de Zapopan, Jalisco, pero desde los 12 años ha vivido y practicado en León, Guanajuato.

En busca de las oportunidades que no encontró en Jalisco, en 2013 Donovan Carrillo se mudó a la ciudad de León para entrenar, pero ahora el gobernador de Jalisco busca llevarlo de vuelta a casa y brindarle todo el apoyo que necesite para continuar con su exitosa carrera hacia los Juegos de Milán 2026.

Enrique Alfaro, gobernador jalisciense, señaló que hace poco pudo platicar con Donovan Carillo Suazo, quien estuvo de visita en Guadalajara, y le gustaría volverse a reunir con él para ver cómo se podrían remediar las carencias que tiene en la rama de patinaje artístico.

Donovan ha hecho historia por ser el único en representar a México en el patinaje de los Juegos Olímpicos durante los últimos 30 años, además de ser el único en llegar a una final.

A su regreso a México, Donovan solamente continuaría con el apoyo de 6 mil pesos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

"Tenemos que reconocer a nuestros atletas y más a aquellos en deportes tan complejos que no tienen condiciones, que no tienen tanta difusión, que no tienen tantos apoyos y necesitan seguir su camino. Creo que lo que exige el trabajo que está haciendo Donovan es poner la atención en aquellos deportes que con mucho esfuerzo están practicando jóvenes en condiciones muy adversas, creo que es una obligación, casi, casi, moral de apoyarlos, de poder respaldarlos".