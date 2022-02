Vivieron tres días de guerra y por fin, jugadores argentinos salieron de Ucrania

Jugadores Argentinos pudieron ser evacuados de Ucrania después de pasar días de angustia.

Claudio Paul Spinelli que jugaba en Oleksandria F.C., y Francisco Di Franco, que participa del equipo SC Dnipro-1 de Ucrania.

Spinelli escapó de Ucrania después de pasar más de 24 horas en medio del embotellamiento generado por la huida de miles de personas hacia Polonia.

Por su parte, Di Franco, que se encontraba en la ciudad de Dnipro, logró salir ileso junto a otras tres personas en un auto que se dirigía a Rumania.

“Hubo un momento en que no podían ingresar a otro país, ya que se permitía sólo el paso de mujeres y niños, pero por una intervención de nuestra embajadora Elena Mikusinski que habló en ucraniano con la gente del puesto fronterizo, permitió la salida”.

Di Franco dio un mensaje hoy a su familia y periodistas contando lo sucedido y agradeciendo.

“Quiero agradecer a todas las personas que se comunicaron conmigo y mi familia, gracias a las personas que ayudaron a difundir, a los periodistas, que me dieron el espacio para visibilizar mi situación y la de muchos argentinos”.

Su experiencia en la Guerra

Claudio Paul Spinelli platicó para una estación de radio como vivió los momentos de tensión a consecuencia de la guerra.

“Estoy solo ahora, mi familia está en Argentina. Me desperté a las 5 de la mañana con dos bombas que cayeron cerca del centro de la ciudad donde vivo. Estoy muy asustado, no sé si bombardearon mi ciudad, pero la explosión la vi desde mi ventana. No estaba lejos, vi la explosión y el edificio se movió”.