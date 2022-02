Así afecta al deporte en el mundo la Guerra entre Rusia y Ucrania

Ante los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania, el deporte también está siendo afectado.

En el video aparecen 12 futbolistas, cinco mujeres y dos niños, expresando su preocupación, por el hecho de haber abandonado sus casas con una sola prenda de ropa y por no saber si habrá comida.

El ataque militar de Rusia a Ucrania que inició este jueves ha provocado que habitantes del país invadido busquen la forma de salir, como ocurrió con los futbolistas brasileños que juegan en Shakhtar Donetsk y Dinamo Kiev.

Los jugadores brasileños de los dos clubes de futbol más importantes de Ucrania se reunieron entre ellos, junto con sus familias, incluyendo a dos niños, en un hotel, donde filmaron un video en el que explicaron la situación y solicitaron ayuda para evacuar el país.

"Estamos todos reunidos, jugadores del Dinamo y del Shakhtar con nuestras familias y estamos esperando en un hotel por toda la situación. Estamos aquí pidiendo su ayuda para promocionar este video debido a la falta de combustible en la ciudad, frontera cerrada, espacio aéreo cerrado, por lo que no hay forma de que nos vayamos"

Los futbolistas piden ayuda a su gobierno

Sebastian Vettel y Max Verstappen han decidido no correr en el Gran Premio de Rusia en septiembre luego que Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania, bombardeando ciudades y bases militares.

“Me desperté esta mañana conmocionado por las noticias. Creo que es terrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, hay una carrera programada en Rusia, en mi opinión, yo no debo ir, no iré, me parece un error correr en el país. Lo siento por la gente inocente que están perdiendo la vida, asesinados por razones estúpidas bajo un liderazgo extraño y loco”.