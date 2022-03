¡Pide apoyo! Técnico mexicano fue baleado en Georgia y está hospitalizado

El técnico mexicano Guillermo de la Fuente fue baleado en Georgia y se encuentra hospitalizado, por lo que pide apoyo en estos momentos complicados que está viviendo, más allá del futbol.

El joven estratega que hace unos años fuera impulsado por el entrenador portugués Pedro Caixinha, iba caminando con su novia por la calle Tiflis, capital del país, cuando empezó un altercado, según relató para Bolavip.

“Escuché a un hombre de 40 años gritando en la calle, sonaba muy furioso. Vi a un grupo de mujeres asustadas caminando hacia nosotros. En ese instante vi al hombre y me vio, como a 10 o 15 metros de distancia. Entonces le dije a mi novia que empezáramos a caminar en la dirección opuesta para no encontrarnos con él. Pero dos pasos más adelante escuché un balazo muy fuerte, me había disparado en la pierna derecha”.

De la Fuente había llegado a Georgia, para tomar las riendas del Lokomotiv Tbilisi de la Primera División de aquel país, tras haber tenido experiencia en China, España y Portugal.

Una doctora que pasaba por ahí lo asistió y fue trasladado en ambulancia a un hospital, en donde requirió operación por tener una fractura en el fémur a causa de la bala.

“Me interrogaron dos policías y un traductor. Yo solo había dormido dos horas. Les conté mi testimonio de lo que sucedió. Me dijeron que tenía que firmar el testimonio, pero el testimonio estaba en idioma georgiano, así que no quería firmarlo. Les pedí que lo hicieran en inglés, o que si me permitían tomar una foto para enviarla a un traductor. El traductor dijo ‘esto no es México, no se pueden sacar fotos de esto’. Entonces me negué a firmar, les comenté que traería un abogado”.