Gustavo Matosas: sin tiempo para aburrirse en el Nou Camp

León.- Gustavo Matosas regresará al Glorioso, el estadio al que defendió como bicampeón y al que ahora llega con una realidad muy diferente.

La vida deportiva del timonel charrúa fuera de la institución esmeralda ha distado en mucho de la bonanza que gozó aquí. Esta vez pisará el estadio León dirigiendo al Atlético San Luis.

Con los Colchoneros a la mexicana, Matosas no ha tenido tiempo de aburrirse como lo hizo en Costa Rica, pues con ellos no ha dejado de recibir catorrazos tanto en la cancha como alrededor de esta.

Matosas llegó al timón sanluisino gracias a esa puerta que se abrió con la salida de Alfonso Sosa, timonel que no lo estaba haciendo mal en este equipo, pero que se vio afectado por cuestiones de vestidor.

En un principio, pensamos que el uruguayo encontraría en el San Luis un equipo a modo para explotar su estilo de juego. Para nada que ha sido así.

Llegó en la novena jornada y en media docena de juegos, ha ganado seis puntos y dejado ir 12.

De repente Matosas se vio agarrando una papa caliente con un equipo a menos en lo futbolístico y vetado para los dos siguientes duelos como local, luego de la bronca entre su porra y la del Querétaro.

Ignoramos la negociación que a nivel directivo se haya hecho porque de pronto desapareció el velo del veto que caía sobre él para dirigir en el futbol mexicano.

Además de meter al San Luis a la Liguilla, la encomienda del sudamericano es resarcir ese paso intermitente que tuvo en los recientes clubes que dirigió.

Por los números que le vemos en la actualidad, hoy el nombre de Gustavo Matosas no es sinónimo de éxito seguro como en momentos atrás muchos sentíamos que así era.

Aún con eso, y otra vez la burra al trigo, el cuadro esmeralda deberá saltar al empastado sin otorgar los beneplácitos que les dio a las escuadras que llegaron a esta casa heridas y arrastrando la cobija.

Del actual equipo leonés, solo Luis Montes, Nacho González, William Yarbrough y Fernando Navarro quedan de aquel plantel ‘poca madre’ con los que Matosas tocó la gloria. De estos jugadores, únicamente Navarro es considerado como titular para enfrentar al timonel charrúa.

Pero eso no querrá decir que los demás Esmeraldas no sepan que este duelo contra Matosas resulta especial para la afición y que no habrá nada como ganarle a aquel que hace más de cuatro años tomó sus maletas para buscar otro hogar que lo quisiera tanto como el leonés… un hogar que aún no encuentra.

