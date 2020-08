"Ha llegado el momento de decir adiós": Iker Casillas

España.- Luego de una larga trayectoria en la que logró destacar en Real Madrid, Porto y la selección española, el guardameta Iker Casillas decidió colgar los guantes y decir adiós a las canchas de futbol.

Este martes la noticia se hizo oficial mediante un comunicado publicado por el mismo Casillas en el que señalaba que había disfrutado el sueño de haber jugando futbol, situación que le dejó grandes experiencias.

Casillas quien será recordado al formar parte de grandes oncenas merengues decidió hace algunos años continuar con la recta final de su carrera en Portugal donde también logró salir campeón.

Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro echaré de menos. Y también los dejaré a vosotros, mis fieles aliados, ahí colgaré los guantes", publicó.