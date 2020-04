‘Había cocaína por un lado, marihuana por el otro’, recuerda Michael Jordan

CDMX.- Fueron estrenados los dos primeros capítulos del documental ‘The Last Dance’ sobre Michael Jordan y dentro de las declaraciones polémicas, el exjugador de Chicago Bulls recordó que en sus inicios vio “cosas que no había visto” y lidió con compañeros que consumían cocaína y marihuana.

En la serie, Michael Jordan recordó sus inicios con Chicago Bulls y en 1984, se encontraba concentrado con sus compañeros en un hotel, cuando vio que varios de ellos eran consumidores de drogas.

Jordan contó que comenzó a tocar puertas de los cuartos, pero nadie le respondía, hasta que en una escuchó que uno de sus compañeros pedía silencio, porque había alguien en el exterior. Posteriormente, le preguntaron quién era y él respondió “MJ”.

Michael Jordan señaló que, en ese momento, sintió que estaba solo, porque siempre se ha pronunciado en contra de las drogas.

No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar”, añadió Jordan.