‘Hablan pura ma…’, ‘Me ca… que no hagan memoria’; Miguel Herrera critica a afición de América

CDMX.- En entrevista para el podcast ‘Sin Llorar’, Miguel Herrera criticó a un sector de aficionados de América, asegurando que sí le molesta que no analicen números y no tengan memoria de lo que hizo en el equipo azulcrema.

En la plática con John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y Rodolfo Landeros, Miguel Herrera habló sobre su salida de América, mencionando en un inicio que le molestó el comunicado de su salida, asegurando que no mostró lo que pasó.

Me parece que el que hizo ese comunicado no tenía idea de lo que, o no se daba cuenta de lo que estaba pasando en América o de mi proyecto en América que duró tres años y medio. Todo lo que pusieron ahí, sí me molestó y me sacó de onda, porque no reflejó mi proyecto”, declaró.