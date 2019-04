Habrá visor para controlar disciplina en Liga Piedadense de Futbol

La Piedad, Michoacán.- Los 36 partidos de cuartos de final que se jugarán a partir de este domingo 28 de abril en la Liga Piedadense de Futbol, llevarán un visor para mantener control, en cuanto al aspecto de Comisión Disciplinaria de esta Liguilla.

Además pidió el fair play en las tribunas, aunque a veces es complicado, pero sí todos ponen su granito de arena se puede apoyar a sus jugadores, y no meterse con los contrarios con ofensas, es otro de los puntos que recomienda la Comisión Disciplinaria para este arranque de temporada.

Uno de los puntos claves para que no haya problemas, es que las porras de los equipos deberán estar situadas en las canchas, aun no estando circuladas, en lugares apuestos para evitar altercados, de lo contrario, un partido no podrá iniciarse".