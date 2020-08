‘Hace año y medio no recibo mi sueldo’, ‘amenaza con destruir mi vida’; CM denuncia a Zelada

CDMX.- Mediante la cuenta oficial del exarquero de América, Héctor Miguel Zelada, la Community Manager denunció que el exjugador no le ha dado sueldo que le corresponde por año y medio, y también señaló que ha recibido amenazas.

En su primera publicación, la Community Manager detalló que ha trabajado por casi tres años en la cuenta de Héctor Miguel Zelada, señalando que el exarquero le debe dinero de su sueldo y también por préstamos.

A veces o casi siempre se quedaba sin dinero, en su caso no tenía dónde dormir cuando venía a CDMX, porque radica en Cancún, y muchas veces me pidió por favor le diera un lugar donde poder pasar la noche”, detalló.

La Community Manager detalló que ha pasado un año y medio en el que no ha recibido sueldo, añadiendo que Zelada le ha hecho varias amenazas y no quiere pagar lo que debe.

Está amenazándome con destruir mi vida y la de mi familia, y me dijo que me hará pedazos. Estoy haciendo esto público, porque no me parece justo”, detalló.