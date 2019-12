‘Hace cuatro semanas ustedes me corrían’, dice Miguel Herrera a medios

CDMX.- En conferencia de prensa, el técnico de América, Miguel Herrera habló sobre la próxima final que tendrá su equipo y recordó que hace cuatro semanas, los medios ya lo veían fuera del equipo.

El ‘Piojo’ declaró que en América, si no eres campeón, tienes más riesgo de que te corran, dirigiéndose hacia los medios.

Hace cuatro semanas ustedes me corrían. Todos los medios me corrían, que si estaba enojado el Patrón, que si yo me iba, que si ya estaban buscando un suplente”, declaró.