Hace dos años, anotaba a Alemania; hoy, ‘Chucky’ Lozano no juega en Napoli

CDMX.- El 17 de junio de 2018 es una fecha inolvidable para Hirving ‘Chucky’ Lozano, ya que fue el día que marcó a la Selección de Alemania, pero dos años después, la situación dio un giro inesperado, ya que el técnico Gennaro Gattuso no le da minutos en Napoli.

En 2018, en el primer partido que tuvo la Selección Mexicana ante la Selección de Alemania en Rusia 2018, ‘Chucky’ Lozano fue el jugador que hizo la diferencia, al anotar el gol del triunfo para el ‘Tri’.

Al minuto 34’, Héctor Herrera robó el balón, lo pasó a ‘Chicharito’, quien de primera intención lo dio a Andrés Guardado y éste lo devolvió a Hernández, comenzando con el contragolpe; ‘Chicharito’ dio el balón a ‘Chucky’, quien recordó a Mesut Ozil, y disparó al marco defendido por Manuel Neuer, anotando el 1-0 para la Selección Mexicana; marcador con el que finalizó el juego.

En 2020, ‘Chucky’ Lozano vive una situación contraria, ya que con Napoli, fue expulsado del entrenamiento por el técnico Gennaro Gattuso, quien explicó los motivos.

En entrevista en Italia, Gattuso mencionó que separó a Lozano del entrenamiento, porque el jugador mexicano no estaba al 100%.

Cuando un jugador no entrena al 100% no es un problema si se queda en el vestuario o si va (a entrenar). No hay rencor y hoy es un nuevo día”, declaró.