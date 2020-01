‘Hace seis años no existíamos’, Salamanca CF celebra que jugarán ante Real Madrid

Salamanca, España.- Unionistas de Salamanca CF está en dieciseisavos de final de Copa del Rey y enfrentará a Real Madrid, pero en lugar de lamentar, los jugadores celebraron que tendrán ese partido.

Mediante un video, Unionistas de Salamanca CF mostró el júbilo de los jugadores al enterarse que enfrentarán a Real Madrid, campeón en 19 ocasiones de la Copa.

��️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

Por su parte, Jesús Hernández de la Torre ‘Piojo’ señaló que es increíble que jugarán ante Real Madrid.

Hace seis años ni existíamos y ahora enfrentaremos al mejor equipo del mundo”, declaró De La Torre, aceptando que los jugadores están emocionados por el duelo.

��️ VÍDEO | El 'capi' @piojojht: "Hace poco más de 6 años ni existíamos y ahora vamos a recibir al mejor equipo del mundo". pic.twitter.com/ufjappndES — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

Y no solo eso, el duelo de tercera ronda, Salamanca CF lo enfrentará como local el próximo miércoles 22 de enero a las 9:00 de la noche, tiempo de España.

Definen dieciseisavos de final de Copa del Rey

Para el próximo martes 21 de enero se disputarán tres partidos: Recreativo de Huelva vs Osasuna, Real Zaragoza vs Mallorca y Sevilla ante Levante.

Para el miércoles 22 de enero se disputarán ocho partidos: Ibiza - Eivissa vs Barcelona, Elche CF vs Athletic Club, Tenerife vs Real Valladolid, Badalona vs Granada, Girona vs Villarreal, Logroñés vs Valencia, Real Sociedad vs Espanyol y Unionistas de Salamanca CF vs Real Madrid.

Para el jueves 23 de enero, se disputarán los duelos entre Ebro vs Leganés, Mirandés vs Celta de Vigo, Badajoz vs Eibar, Rayo Vallecano vs Betis, CyD Leonesa vs Atlético de Madrid.

En la edición presente de Copa del Rey, la eliminatoria será a un solo partido.