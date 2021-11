‘Cuando yo le hablaba a ella, él también le hablaba’; Haret Ortega acusa a Córdova de 'chapulín'

CDMX.- Mediante un live, el futbolista de Toluca, Haret Ortega señaló que Sebastián Córdova anduvo de “chapulín”, ya que el jugador de América le habló a una joven, cuando el jugador de los Diablos también le hablaba.

Cuestionado sobre qué jugador le caía mal, Haret Ortega mencionó que hay uno, que no le cae mal, pero anduvo “de chapulín”.

Anduvo de ‘chapulín’ con una chava que yo llegué a hablar. No voy a decir nombres, pero ustedes van a saber quién es. Yo me llevaba con la chava, hace mucho que no hablo y eso, pero cuando yo hablaba con ella, él le hablaba y así; la seguía y la dejaba de seguir”, declaró Haret Ortega.