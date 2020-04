'Has convertido tu personaje en uno muy desagradable’, dice Pineda a Farías

CDMX.- El conductor de TUDN, Aldo Farías aseguró que Ascenso Mx ya no representaba un negocio para la Liga Mx, por lo que aprobó la eliminación del descenso en el futbol mexicano, señalando que la MLS y NFL han tenido éxito, con diversas franquicias. Ante esto, el exjugador Gonzalo Pineda aseguró que Farías ha convertido su personaje en redes sociales, “en uno muy desagradable”.

Retomando la publicación de Farías, Gonzalo Pineda comenzó su explicación, diciéndole que ahora tiene comentarios imprecisos y solo busca los likes y followers, malinformando a las personas que lo siguen como un líder de opinión.

que en una opinión personal, distas mucho de serlo. La profesión del futbolista no es privilegiada, tienen “privilegios” los que están momentáneamente en la élite( por merecimientos propios ), pero no explicas que en el fútbol profesional hay diferentes niveles, — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

En sus comentarios, Pineda asegura que los futbolistas sí tienen privilegios, los que están momentáneamente en la élite, pero aseguró que Farías no dice que en el futbol mexicano hay varios niveles (divisiones) y en segunda o tercera, los futbolistas no ganan lo que uno de “élite” y no puede tener los privilegios.

Pareciera que te diera gusto que muchos futbolistas y sus familias se queden sin trabajo, para así emparejas el “status de privilegio” con el del resto de las personas, pero te olvidas que los que hoy están siendo afectados no tienen los privilegios”, añadió.

Pareciera que te diera gusto que muchos futbolistas y sus familias se queden sin trabajo, para así emparejar el “status de privilegio” con el de el resto de las personas, pero te olvidas que los que hoy están siendo afectados no tienen los privilegios de los que hablas — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Pineda señaló que realmente hay personas relacionadas con el futbol que tienen necesidades, pero no se les da difusión, por lo que le pidió a Farías ser congruente, preguntando si el comentarista está haciendo esto para mantener sus privilegios.

No es la primera vez que me molesta la forma en cómo le quitas dignidad a una profesión que emociona a millones de personas en el mundo y que da trabaja a otras, entre ellas a ti”, añadió Pineda a Aldo Farías.

lo que no sé es que, si haciendo esto, mantendrás tus privilegios actuales. No es la primera vez que me molesta la forma en cómo le quitas dignidad a una profesión que emociona a millones de personas en el mundo y que da trabajo a otras tantas, entre ellas a ti ! — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Para finalizar su comentario, Gonzalo Pineda aseguró que no quiere que Farías solape o cubra conductas negativas en el futbol, pero le pidió no mentir.

Y no te confundas, no pretendo que solapes o tapes conductas negativas que el gremio tiene, pero tampoco mientas por convivir. Te sigo en redes sociales por que fuimos compañeros de trabajo brevemente, más a partir de ahora no será así. Abrazo — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

En varios tweets, diversos usuarios mostraron que en 2018, Aldo Farías criticó que no hubiera descenso en el futbol mexicano.

Quedando bien con el patrón...pero todos somos prisioneros del internet... pic.twitter.com/jjvX9EBEu5 — ElJokerCaguamero (@caguamerodrink) April 18, 2020

Este viernes, el presidente de Liga Mx, Enrique Bonilla, hizo oficial la finalización de Ascenso Mx, mencionando que no habrá descenso y ascenso por cinco años.







Para que te protejas del COVID-19, te compartimos un catálogo de servicios a domicilio en León, Guanajuato.