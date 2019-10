‘A Vela lo hice famoso’, dice Zlatan; hizo gesto ofensivo… ¿a Jaime Camil?

#LAGalaxy #Zlatan y si cree que hizo grande #ElTrafico rivalidad vs #LAFC “Hice famoso a LAFC, no? Hice famoso incluso a Vela. Deben estar contentos. Imagine si no estoy más aquí. Ustedes están aquí y deberían estar allá hablando con ellos” @RobAbramowitz @GlennCrooks @arieljudas pic.twitter.com/IenCC52rCh