¡Hasta la cima! Laura González y Yuri Contreras reviven su hazaña en el Makalu

No se trató de una historia más, se trató de toda una hazaña conseguida por los alpinistas leoneses, Laura González del Castillo y Yuri Contreras quienes lejos de darse por vencidos, escucharon la pasión en su corazón para subir hasta lo más alto del Makalu situado entre la frontera de China y Nepal y vencer todos sus miedos quedando marcados de por vida.

Ante amigos, familiares, apasionados del alpinismo y curiosos, Laura y Yuri, decidieron compartir todas y cada una de las experiencias que tuvieron hace no más de 30 días, al subir una de las montañas más exigentes, crudas y para muchos… devastadoras de todo el mundo.

Al interior del Salón de Exposiciones del Parque de Innovación de La Salle, la pareja destacó que fue sin dudas, la experiencia que los hizo ‘volver a nacer’ y así lo detallaron.

Tras intentarlo en ocasiones anteriores, todo parecía que el nerviosismo se apoderaba de sus mentes y cuerpos, pero desde que llegaron, supieron que no había que ‘rajarse’.

Las expediciones han cambiado mucho todo este tiempo, me atrevo a decir que lo que conocíamos de las anteriores no se parecen nada a lo que vemos hoy en día, pero digamos que nosotros somos de la vieja escuela, nos gusta escalar a nuestro ritmo, con nuestro estilo y demostramos que logramos llegar hasta lo más alto, era todo un reto”, destacó Yuri en una de sus intervenciones.

Acompañados de sus sherpas de confianza, detallaron que poco a poco algunos de sus amigos y compañeros en el complicado trayecto, simplemente no aguantaron más y cuando todo parecía más difícil, decidieron continuar:

Una compañera por faringitis, fue de las primeras en abandonarnos, después un amigo francés, nos impactó, nos dijo que no podía seguir porque sentía que no podría ver más a sus seres queridos y decidió no seguir, fue de lo que más nos impactó, pero nosotros estábamos firmes en continuar”, señalaron.