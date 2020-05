Hay investigación, pero no denuncia de Gobierno ante Fiscalía’, dice AMLO sobre Ana Guevara

CDMX.- En la conferencia de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta sobre las acusaciones a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, señalando que está la investigación, pero no ha habido denuncia por parte del Gobierno Federal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El presidente López Obrador señaló que la Secretaría de Función Pública (SFP) realiza la investigación a la titular de Conade.

No se permite la corrupción y no hay impunidad. Todo se investiga, todo se aclara”, mencionó el Presidente.

El Presidente de México reiteró que hay una investigación, pero no se hacen juicios sumarios.

No se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas, porque si no afectamos a las personas”, declaró.

López Obrador señaló que la acusación a Ana Guevara podría ser porque ya comienza la “temporada política”, la rivalidad política en partidos políticos.

Si actuamos con responsabilidad, esto no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera. Sea quien sea, se investiga, pero se tiene que tomar eso. Habrá más denuncias, con esos fines, con esos propósitos”, declaró.

El Primer Mandatario aseguró que la Secretaría de Función Pública no le ha llevado un expediente, porque no ha habido resultados de la investigación a Ana Guevara, y ante esto, no ha habido denuncia por parte del Gobierno Federal en la Fiscalía General de la República.

A inicios de este mes, se reveló una acusación a la titular de Conade, en la que se señala que Ana Guevara fue partícipe en un acto de extorsión a una empresa de comida y en el que también hay una persona desaparecida.