Hay un riesgo real de quedarnos sin Grandes Ligas en 2020

México.- Las viejas rencillas entre Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros están resurgiendo justo en época de pandemia, y estas podrían dejarnos sin la “pelota caliente” en su máximo nivel.

Y es que la negativa de varios jugadores al recorte de salarios se está convirtiendo en el principal obstáculo para que se defina el calendario de la temporada 2020.

Ha trascendido que la Asociación de Jugadores (The Major League Baseball Players Association) quiere una campaña de 114 partidos, pero la MLB no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo si no se juegan de 50 a 60 partidos.

Los jugadores han aguantado una parte prorrateada completa de sus salarios según un acuerdo del 26 de marzo con la liga. El calendario propuesto de 114 juegos cubriría el 70.3 por ciento de sus salarios originales. Por otro lado, el calendario de 50 juegos con prorrateo completo pagaría a los peloteros el 30.8 por ciento de ese número.

La dirigencia de Grandes Ligas busca a toda costa pagarle menos dinero a sus beisbolistas, en especial a las grandes figuras. Un jugador como Mike Trout tiene un contrato de $430 millones dólares con los Angels de Los Ángeles para las próximas 12 temporadas. Indudablemente, una cantidad exhorbitante en un momento cuando no hay ingresos.

La intención es tener una pretemporada de tres semanas en junio, pero el tiempo se agota, y la posibilidad de no tener beisbol de la “Gran Carpa” es real. Si para el 9 de junio no hay acuerdo, deberemos esperar hasta al próximo año para escuchar el grito de “playball”.

