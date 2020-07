‘He dado positivo’, Alexis Vega es el cuarto jugador de Chivas con COVID-19

Guadalajara, Jalisco.- Mediante sus redes sociales, Alexis Vega reveló que resultó positivo en la prueba por COVID-19, pese a seguir las medidas de seguridad del club, convirtiéndose en el cuarto jugador de Chivas en tener la enfermedad.

En una carta, dirigida hacia la afición y medios de comunicación, Alexis Vega detalló que siguió las medidas dadas por el club, así como las recomendaciones sanitarias, pero resultó infectado con el COVID-19.

Me encuentro bien, me siento bien y estoy siguiendo las instrucciones de los doctores del Club. Me mantendré en aislamiento intentando recuperarme lo más pronto posible para no afectar a los demás y poder regresar”, escribió Vega.