'He hecho más que varios': Chofis López defiende su paso por Chivas y acepta que Matías Almeyda lo regañó

Guadalajara.- Antes de hacer una autocrítica, Eduardo López prefirió ver hacia otro lado.

La "Chofis" arremetió nuevamente contra sus ex compañeros de las Chivas, al señalar que durante su instancia en el Rebaño, él fue más productivo que algunos de los que se mantienen en el plantel.

"Sí quedé a deber. Hay que ver a jugadores que han pasado y que ahí siguen. Más allá de eso, he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias", declaró López en W Radio.

El regaño

Eduardo estuvo 10 años en la institución y durante 14 torneos en Primera División. Marcó 24 goles en Liga y Copa MX y ganó 5 títulos en la era de Matías Almeyda, con quien se encontraría nuevamente.

Fue separado definitivamente de Chivas en noviembre por infringir el reglamento interno del club.

Actualmente se encuentra en la búsqueda de un equipo. Su futuro estaría en el San José Earthquakes, de la MLS, que dirige el "Pelado".

"Tengo dos o tres meses entrenando sin equipo. Te enfadas, pero lo importante es que por ahí hay algo. Eso me motiva mucho. En un par de días van a ver lo bueno que va a venir".

"Me habló Almeyda y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí", añadió López.