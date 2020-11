‘He recibido amenazas de muerte’, dice hombre que aparece en foto con cadáver de Maradona y ofrece disculpas

Buenos Aires, Argentina.- Entrevistado en Radio 10 de Argentina, Claudio Hernández, uno de los hombres que aparece en las fotos del cadáver de Diego Armando Maradona, mencionó que ha recibido amenazas de muerte por la acción y ofreció disculpas.

En la plática, Hernández mencionó que trabajó con la empresa Pinier y siempre ha sido alguien de respeto, sin pensar en tomarse fotos con los fallecidos.

Por la foto, el hombre ha recibido amenazas de muerte.

He recibido amenazas, me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, sino de otro”, contó.