¡Lamentable! Periodista de ESPN realiza comentario machista durante programa

¿Qué pasó mi @ESPNDeportes?

Miren que de sus panelistas me gusta mucho don Héctor Huerta, pero este tipo de comentarios misoginos, no van:

"Lloran como mujeres lo que no pudieron defender como hombres".@ESPNmx @Faitelson_ESPN @futpicante#ESPN #HectorHuerta #America #Monterrey pic.twitter.com/p9uDH6pMfo