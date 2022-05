Heriberto Quiroz logró la victoria en Zwevegem Kappaert en Bélgica

Heriberto Quiroz logró la victoria en Zwevegem Kappaert para la primera victoria del equipo Start Junior Team.

Después de su llegada a Bélgica hace más de un mes con el equipo Start Junior Team, el joven atleta de Purísima del Rincón, Heriberto Quiroz, se adaptó en competiciones del más alto nivel en ciclismo.

Sus compañeros ya lo conocen como “El Mexicano”, lo cual le representa un orgullo, como también lo es poner en alto el nombre de su municipio y el del estado de Guanajuato.

Heriberto Quiroz no pudo dejar de mostrar su alegría y después de la victoria dedicó unas palabras a la gente.

“Muchísimas cosas, vengo de correr algunas carreras acá, no me había ido tambien, me desperte con ganas de ganar la busque se me do y estoy muy feliz espero vengan muchas victorias para mi y todo el equipo”