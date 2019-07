“Hijo, tiene que seguir aprendiendo”, Ambriz sobre expulsión de Guerrero

León.- Ignacio Ambriz arropó al juvenil Carlos Guerrero tras haber sido expulsado en el partido de la jornada uno del Apertura 2019

Ignacio Ambriz

Carlos Guerrero perderá su lugar en el León… pero solo por el partido de suspensión que deba cumplir tras ser expulsado en el partido de la jornada uno del Apertura 2019.

Te digo lo que le dije”, comentó Ambriz entre risas. “No bueno, no le dije anda, la verdad que tuvo un detalle el chico al final, nos reunimos todos, y bueno es como le comenté, le dije, ‘hijo, tiene que seguir aprendiendo, son oportunidades que deben de aprovechar, que es la forma en que ellos pueden jugar”.

Para enfrentar al América el próximo sábado en el Nou Camp, Nacho Ambriz carece de contenciones, luego de que perdiera a Pedro Aquino y José Iván Rodríguez por lesión y a Carlos Guerrero por suspensión, por lo que desde ya, el técnico esmeralda visualiza a un posible reempleazo.

“Bastante problema, pero tengo a Josué, tengo a Pepe (Hernández), por ahí he pensado que también puede jugar Fer Navarro en esa contención y poner a Mosquera que toda la pretemporada lo hizo de lateral”, comentó Ambriz en rueda de prensa tras el partido en Pachuca. “Tengo que trabajar, lo bueno es que no tenemos Copa, tenemos toda la semana y eso me permitirá ver cuál es la mejor opción”.