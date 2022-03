Horario y dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022

Faltan pocos meses para el evento deportivo más importante, el Mundial de Qatar 2022 y este viernes conoceremos cómo se enfrentarán las selecciones clasificadas a la fiesta grande del futbol.

Al ganar al Salvador, la selección Mexicana amarró su lugar en para Qatar 2022 al calificar como segundo lugar en las eliminatorias de Concacaf.

De esta manera el equipo del Tata Martino evitará enfrentarse a selecciones como, Uruguay, Holanda, Alemania, Dinamarca, Croacia, Suiza y Estados Unidos.

Ya se tienen 29 selecciones clasificadas y solo faltarían los boletos del repechaje del cuarto puesto de Concacaf vs el ganador de la Confederación Futbol de Oceanía, el duelo entre Perú vs el ganador del partido entre Emiratos Árabes Unidos y Australia, así como Gales espera al ganador del duelo entre Ucrania vs Escocia.

Estas son las selecciones que veremos en Qatar

Qatar, Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal, Polonia, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, México, Canadá, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún

Horario y dónde ver el sorteo:

Las plataformas oficiales de la FIFA, su página de YouTube y las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram son las que transmitirán el evento del próximo 1 de abril en Doha, Qatar, específicamente en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Azteca 7 y TUDN

La hora para poder ser parte de este evento en donde se reparten los bombos es a partir de las 10 de la mañana.