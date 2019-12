'Hoy, Jurado no es Corona', dice 'Doctor' en Estadio Azul... ¿con Brozo?

CDMX.- Estando en el estadio Azul, el ‘Doctor’ Luis García habló sobre la llegada de Sebastián Jurado a Cruz Azul, asegurando que el portero no es alguien consolidado y en este momento, no puede suplir a Jesús Corona.

El ‘Doctor’ señaló que Jurado es un gran prospecto, pero no alguien consolidado.

Sebastián Jurado es un complemento, hoy no es Jesús Corona, hoy no puede, en ningún punto de vista suplir a Jesús Corona”, declaró Luis García.

El ‘Doctor’ mencionó que Corona está cerca del retiro, pero es mucho más portero que Jurado.

Hoy Sebastián Jurado no es Jesús Corona, no puede ser titular de Cruz Azul. No sabemos y no se puede asegurar que Jurado pueda ser más portero que Jesús Corona”, declaró.