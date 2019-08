Adal Franco habla sobre su cáncer; le mandó mensaje Lance Armstrong

Ciudad de México.- Mediante un video, publicado en sus redes sociales, Adal Franco, conductor deportivo de ESPN, reveló que “cambió su look”, debido a que tuvo cáncer. También reveló cómo fue que lo ayudó Lance Armstrong.

Franco señaló que en una operación de hombro, encontraron que tenía un tumor cancerígeno, por lo que tuvo que removerlo de manera rápida. Franco señaló que, afortunadamente, no hubo metástasis del cáncer, pero había posibilidad de que volviera en un 50%, por lo que se sometió a quimioterapia.

Claro que no fue fácil, hubieron días complicados, días mejores, días muy buenos, pero algo que me motivó muchísimo fue un video que me mandó Lance Armstrong”, dijo.